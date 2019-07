Degrado in via Begatto, la denuncia: 'Non solo spaccio, ora anche dormitorio'

Non c'è pace per una delle vie più caratteristiche del centro storico, via Begatto, dove si trova anche un ex orfanotrofio risalente al XIV secolo e un portico in legno tra i più antichi della città.

Già da anni si susseguono le denunce e le segnalazioni su sporcizia e degrado, la strada poi è diventata anche luogo di spaccio e recentemente anche di bivacco, come dimostra la foto scattata da residente, ma Bologna Today aveva trattato l'argomento sin dal 2013.

A fine aprile, un anziano era stato anche aggredito da un "frequentatore" per aver scattato alcune immagini della via. L'affaire via Begatto è stato discusso più volte anche in Consiglio Comunale e a metà maggio l'assessore alla sicurezza Alberto Aitini aveva garantito più controlli della zona con "il passaggio dell’unità cinofila della Polizia Locale" lamentando però la carenza di organico - le forze dell’ordine stanno facendo quello che possono, con le forze che hanno a disposizione e di questo ringrazio il questore, il comandante dei Carabinieri e la Prefettura".