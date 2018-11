Minacciato e inseguito in via Bellaria: 'spacconi' nei guai

Due "spacconi" sono finiti nei guai questa mattina alle 5.30 per violenza privata e minacce. Un 43enne bolognese si è fermato per verificare i danni dopo un piccolo incidente d'auto con una Volkswahen Touran, con a bordo due 22enne ucraini che hanno iniziato a spintonarlo fino a quando uno di loro ha detto al "compare": "Prendi la pistola". Il 43enne così è risalito a bordo e ha chiamato i Carabinieri, mentre veniva inseguito in via Bellaria.

La pattuglia ha fermato la Touran e il conducente è stato sottoposto ad alcol test, risultando al limite del coma etilico, con valori di 6 volte superiori al consentito. E' scattata anche la perquisizione domiciliare, ma non sono state rinvenute armi. Entrambi, regolari sul territorio italiano, sono stati denunciati per violenza privata e minacce, mentre il conducente dovrà rispondere anche di guida in stato di ebbrezza.