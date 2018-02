'Dài, bevete con me", ma è ubriaco e ferito: interviene la Polizia

Perdeva sangue da una mano ma, ubriaco, invitava i presenti a bere il suo whisky. Sono alcuni dei momenti che hanno preceduto l'arresto di un 43enne cittadino rumeno in via Bellaria, a poca distanza dal supermercato Pam.

Intorno alle 18:30 è l'addetto alla vigilanza a chiamare la Polizia, descrivendo l'uomo mentre, molesto, si avvicinava ai clienti fuori del negozio, approcciandoli con modi spicci e invitandoli a bere una bottiglia di superalcolico che portava con sé.

All'arrivo della volante, il 43enne si era spostato in un bar delle vicinanze; anche in questa occasione il soggetto non avrerbbe lesinato attenzioni non dovute, schiamazzi e molestie, mentre continuava a perdere sangue. Davanti all'approccio degli agenti non ha voluto saperne di calmarsi, arrivando anche ad agitare uno sgabello con fare minaccioso.

Ai poliziotti non è rimasto altro che bloccarlo, perquisirlo e identificarlo: addosso all'uomo, incensurato e occupato, sono stati trovati circa mille euro in contanti, assieme a un coltellino. Le continue escandescenze sono infine costate all 43enne l'arresto per resistenza, unitamente a una denuncia per oltraggio e al sanzionamento per ubriachezza molesta.