Accoltellato alla gola, la vittima è fuori pericolo: proseguono le indagini

Migliorano le condizioni del ragazzo di 22 anni trovato in un lago di sangue nel pomeriggio di ieri dopo che qualcuno lo ha accoltellato alla gola, fuggendo dopo il gesto verso via de' Rolandis. Dopo un delicato intervento chirurgico il giovane, cittadino marocchino, è stato trasferito nei reparti di degenza dell'ospedale Maggiore. La Squadra mobile sta nel frattempo indagando per acquisire ulteriori elementi utili all'identificazione dell'aggressore.

L'episodio è andato in scena ieri, intorno alle 18. Ci sarebbero alcuni testimoni, però giunti dinanzi al giovane solo ad aggressione compiuta. Una delle ipotesi è che si possa trattare di un regolamento di conti interno al giro dell spaccio in zona universitaria.