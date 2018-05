Belle Arti, la prima notte del bidone dei cartoni da pizza: bene ma non benissimo

"Stanotte ero in zona universitaria per controllare quale fosse la situazione e sono anche andato a vedere l’esordio del bidone dei cartoni di pizza che abbiamo messo in via Belle Arti, angolo Moline". Lo scrive su Facebook l'assessore alla sicurezza Alberto Aitini, dopo che ieri Hera aveva collocato un cassonetto 'dedicato' davanti a Palazzo Bentivoglio e a seguito della segnalazione di diversi residenti.

L'assessore ha fotografato il contenuto intorno all’una di notte: "Direi non male come prima volta. Ad occhio - però - la maggior parte sarebbe stata buttata per terra vicino a Palazzo Bentivoglio. Speriamo che il problema sia in via di risoluzione - e conclude - continuiamo a monitorare, facciamolo tutti".

