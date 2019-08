Via Belle Arti: 'Rivuoi il portafogli? Dacci 50 euro', due nei guai

Derubato mentre dormiva. E' quando è accaduto a un ragazzo di 23 anni in zona universitaria che questa notte non era rincasato e aveva preso sonno su un muretto in via delle Belle Arti.

Alle 6.30 quando si è svegliato, si è accorto di essere stato derubato del portafoglio, ma non solo. Poco dopo ha incontrato due due stranieri che gli hanno chiesto 50 euro per restituire il maltolto. E' stato dunque costretto a prelevare il denaro al primo sportello bancomat e ha consegnato il denaro, ma quando i ladri si sono allontanati ha subito chiamato il 113.

Gli agenti della volante hanno rintracciato due uomini, un cittadino tunisino di 46 anni e un cittadino marocchino di 36 denunciandoli per estorsione.