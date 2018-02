VIDEO| Via Belle Arti, Circolo Pd imbrattato nella notte

Volantini contro il partito e scritte anzi Renzi. Le reazioni di Critelli e De Maria: 'Non ci faremo intimidire'

"Renzi porco" e "vota Camorra, scegli il Pd". Sono le più colorite tra le scritte e i manifesti comparsi nottetempo nelle pertinenze del circolo del Partito Democratico di via Belle Arti. E' stato il numero uno del Pd Francesco Critelli a pubblicare alcune foto a riguardo, sul suo profilo social.

Eccoli qua, di nuovo all’opera, gli untorelli del cosiddetto collettivo Hobo" chiosa il numero uno dei dem bolognesi, che nel messaggio aggiunge: "Al vostro odio e ai vostri metodi fascisti, noi risponderemo sempre con il sorriso e con l’impegno. Spero solo che vi possano individuare in modo da farvi ripulire muri e palazzi, la collettività è stanca di assistere ai vostri soprusi".

Giorni fa era stata proprio la sede di via Belle Arti a essere luogo di uno scontro verbale avvenuto tra alcuni ragazzi del collettivo e il deputato Andrea De Maria: i giovani in quell'occasione interruppero un dibattito per contestare il Pd in fatto di politiche sul lavoro giovanile.

Il tema è destinato a essere terreno per la campagna elettorale: a stretto giro è arrivato anche il commento di Elisabetta Brunelli, presidente di Ape - Confedilizia e candidata di Forza Italia in pectore per il collegio uninominale del Senato. Brunelli incalza il leader dem proprio sulla questione degli imbrattamenti, ricordando come "sarebbe bene, non solo perché siamo in campagna elettorale, ma da quando i vandali si sono impadroniti della città, iniziare a prendere in considerazione le nostre richieste che da venti anni proponiamo all'amministrazione comunale, senza esito".