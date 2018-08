A spasso con la bici a rimorchio, ma nello zaino pinze e catena rotta: 30enne nei guai

Gli agenti lo hanno notato mentre, in sella alla sua bicicletta, stava trasportando a mano un'altra due ruote, e si sono insospettiti. E' finito con una denuncia per ricettazione il tentativo di un 30enne di trasportare al seguito un mezzo, probabilmente di provenienza furtiva, in via delle Belle Arti.

L'uomo è stato incorciato dalla volante intorno alle 9:30 di ieri e, davanti alla richiesta di spiegazioni, non ha saputo dare giustificazione del possesso dela seconda bici. Il giovane, cittadino tunisino, è stato poi perquisito: nello zaino è stata trovata una catena tranciata e un paio di pinze, mentre il lucchetto posteriore del mezzo rimorchiato è risultato manomesso.