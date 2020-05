Tragico incidente in via Belle Arti, morto dopo caduta dalle scale

E' un pensionato di 71 anni, B.F., l'uomo che ieri sera è morto nel cortile interno di un condominio, al civico 28 di via delle Belle Arti. La polizia è intervenuta nella serata di ieri, intorno alle 21:30, su segnalazione dei vicini di casa, che hanno trovato il 71enne agonizzante a valle della scalinata condominiale.

Anche i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per cercare di rianimare il pensionato, ma le ferite riportate sono state fatali e l'uomo è spirato dopo pochi minuti. Gli accertamenti dei poliziotti, con l'aiuto anche dei colleghi della Scientifica, sono andati avanti fino a notte fonda, ma alla fine le cause della caduta sono state attribuite a un evento accidentale. La salma è stata quindi inoltrata ai canali di competenza, per la procedura in via amministrativa.