Fiera: inseguito dalla Polizia, getta uno zaino con 2mila euro

2.045 euro in uno zaino e 510 in tasca, oltre a un coltello a serramanico. E' quanto rivenuto dalla Polizia ieri pomeriggio alle 17, dopo una segnalazione.

Tramite "YouPol", la app di segnalazione e denuncia alla Questura, un cittadino ha inviato informazioni su alcuni movimenti sospetti in via Bellettini, in zona Fiera. La volante è arrivata sul posto e ha individuato due uomini che si sono dati alla fuga. Mentre uno ha fatto perdere le sue tracce, l'altro, un cittadino tunisino di ben 61 anni, è stato inseguito fino in Piazza Verdi, dove è stato definitivamente bloccato. Durante la corsa, si era liberato di una zaino contenente 2.045 euro, in tasca ne aveva altri 540, oltre a un coltello a serramanico e poco hashish. L'uomo, con precedenti per reati di droga, è stato così denunciato per spaccio e porto abusivo di armi.