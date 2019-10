Crolla un cornicione in via Belmeloro: strada chiusa

Strada chiusa in via Belmeloro, tra via Selmi e via Zamboni, per un intervento dei vigili del fuoco: dal civico 4 nella notte è caduto un cornicione e, come fa sapere la Polizia Locale, la strada è stata transennata e chiusa al traffico per consentire i lavori di ripristino e messa in sicurezza della zona.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni.