Apertura locali zona 'Mercato delle Erbe': scatta l'ordinanza

Nuova ordinanza sugli orari di apertura in via Belvedere, via San Gervasio e via Nazario Sauro oltre che dei pubblici esercizi all'interno del Mercato delle erbe. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Virginio Merola ed entrerà in vigore già venerdì 11 maggio.

Chiusura e apertura

Fino al 10 giugno, i pubblici esercizi dovranno chiudere a mezzanotte dalla domenica al mercoledì compresi, e non aprire non prima delle 5,30 del giorno successivo.

Giovedì, venerdì e sabato potranno chiudere all'1 e riaprire non prima delle 5,30 del giorno successivo. Gli esercizi di vicinato del settore alimentare dovranno chiudere a mezzanotte (e riaprire non prima delle 5,30 del giorno successivo) tutti i giorni della settimana.

Mercato delle Erbe

I pubblici esercizi che si trovano all'interno del Mercato delle erbe potranno utilizzare l'area occupata con i dehors entro mezzanotte tutti i giorni della settimana. Saranno vietate l'entrata e l'uscita dagli ingressi al Mercato di via San Gervasio e via Belvedere, che saranno utilizzati dopo mezzanotte solo come uscite di emergenza e presidiati da personale dedicato a far rispettare questa prescrizione. I clienti dei locali, dopo mezzanotte, dovranno utilizzare l'ingresso che da' su via Ugo Bassi.