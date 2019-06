Aggressione omofoba fuori dal locale: schiaffi e pugni, denunciati in tre

Non farebbero parte di nessun gruppo politico i tre soggetti rintracciati e denunciati dalla Polizia per l'aggressione omofoba avvenuta nell'aprile scorso fuori del club Candilejas, in via Bentini, zona Corticella. Si tratta di due minorenni classe 2003 e un maggiorenne di 46 anni, tutti con precedenti per furto, ricettazione e minacce. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, che si è occupata delle indagini, le due vittime, due ragazzi tra i venti e i trent'anni erano usciti da poco da uno da una serata dedicata alle Drag Queen, quando sono stati prima apostrofati in malo modo con insulti a sfondo omofobo e poi percossi con schiaffi e pugni. Per quell'aggressione, i due hanno riportato alcune ferite. Da subito vennero fornite le descrizioni degli aggressori, e gli investigatori hanno poi completato il quadro utilizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni del luogo dell'episodio, fino al rintraccio e al deferimento dei sospettati, avvenuto in settimana.