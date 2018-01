Bolognina: blitz notturno alla farmacia Santa Ester, secondo furto in meno di un mese

Non si contano più i furti, le spaccate e le rapine ai danni della Farmacia Santa Ester in via Genunzio Bentini, nel quartiere Navile, e ha perso il conto anche il titolare, il dottor Sergio Negroni: "In media una volta all'anno - ha detto a Bologna Today - è stato filmato tutto, ma erano incappucciati".

Dopo quello del 13 dicembre scorso, Due ladri, l'ennesimo furto questa notte intorno all'una, quando è scattato l'allarme collegato allo smartphone di Negroni. Solito modus operandi, i ladri sono riusciti a tirare su la saracinesca e hanno forzato la porta scorrevole, si sono diretti verso la casse e hanno arraffato circa 200 euro, e come al solito i danni sono più alti del bottino.

Un'azione fulminea durata poco più di un minuto immortalata dalle telecamere di sorveglianza, ora al vaglio della Polizia.

Il 5 gennaio 2016 un uomo all'alba aveva divelto la serranda e spaccato il vetro. i vigilanza e la polizia.

A novembre 2014,dopo l'ennesimo assalto, i resposnabili erano stati presi i. Si trattava infatti del terzo furto registrato ai danni dell'esercizio in poco più di un mese.