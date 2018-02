Via Bentivogli: occupano casa e cantine Acer, denunciati in quattro

Denunciati per invasione di terreni ed edifici e violazione delle norme sull’immigrazione tre cittadini albanesi di 31, 32 e 40 anni mentre un cittadino italiano di 48 anni è stato denunciato sia per il reato di invasione di terreni ed edifici che per quello favoreggiamento della permanenza dell’immigrazione clandestina.

Questa mattina gli agenti di Polizia Municipale assieme a funzionari Acer sono intervenuti in un appartamento di occupato abusivamente in via Bentivogli.

L'appartamento sarà riassegnato agli aventi diritto, unitamente i locali adibiti a cantina. Nel pomeriggio sono state ultimate le procedure per la messa in sicurezza.

I primi di febbraio erano stati sgomberati altri tre alloggi e cantine Acer. Ad oggi sono quattro le occupazioni abusive di appartamenti gestiti da Acer su un totale di circa 12mila appartamenti totali. In altri 14 alloggi sono presenti persone con fragilità sociali e minori per cui i Servizi sociali stanno studiando soluzioni nell’ambito delle tutele previste per legge.