Musica troppo alta, colpisce coinquilino con spranga di ferro

Un cosentino di 32 anni è stato denunciato ieri notte per lesioni personali aggravate, dopo aver ingaggiato una lite con un suo coinquilino modenese. La Polizia è stata chiamata intorno a mezzanotte. Gli agenti arrivati sul posto hanno appurato che il cosentino aveva chiesto al modenese, 28enne, di abbassare il volume della musica, poi la discussione è degenerata.

Il 28enne, in evidente stato di ubriachezza, evidentemente non ha preso bene i rimbrotti, così ne è nata una colluttazione e il cosentino lo ha colpito alla testa con un'asta di ferro. Poi volano altri oggetti, fino a quando un'altra coinquilina ha chiamato la Polizia che ha denunciato il 32enne e chiamato il 118: il ferito è stato trasportato al Sant'Orsola in codice 1.