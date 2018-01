Via Beroaldo, scoperta casa dello spaccio universitario: in manette un 22enne

Un appartamento che era diventato una base logistica per lo spaccio al dettaglio. Questo hanno scoperto poliziotti e investigatori in via Beroaldo, zona San Donato, al termine di una indagine che ha portato nella giornata di mercoledì all'arresto di un ragazzo italiano di 22 anni, studente universitario di stanza a Bologna ma residente nel cremonese.

Assieme al giovane arrestato, sono stati denunciati anche una donna di 21 anni, compagna dell'ammanettato, del fratello di lei, 23enne, e del coinquilino, sempre 23enne. Nell’abitazione sono stati trovati presenti solo il ventiduenne arrestato con la fidanzata in visita solo da alcuni giorni. Su tutti pende l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Quando la Polizia è entrata nell'appartamento infatti, non ha faticato molto nel rinvenire 2 Kg di Marijuana, unitamente a modiche quantità di Hashish ed eroina, assieme a ben 11.500 euro in contanti. Sempre sul posto sono anche stati scoperti e sequestrati -così come somma e droga- anche materiali e strumenti utili al confezionamento per la vendita al dettaglio, come un'agendina appoggiata sulla scrivania nella camera in uso all’arrestato ed al coinquilino, recante dati inequivocabilmente riconducibili all'attività di spaccio. Gli inquirenti ritengono probabile che l'appartamento fungesse da centrale di smistamento per il rifornimento di droga nell'ambito degli studenti universitari.

Come si è arrivati al 'covo'. L’indagine prendeva spunto da un precedente arresto e due denunce di due giovani urbinati e uno studente universitario nello scorso mese a metà novembre, coinvolti in un giro di marijuana locale, dove si appurava che il loro principale canale di rifornimento era la città di Bologna, nella fattispecie altri studenti universitari. Da lì le indagini e la perquisizione in casa dei quattro, disposta dal titolare dell'indagine, il sostituto Caleca, eseguita proprio mercoledì dal personale congiunto delle questure di Urbino e Bologna. Il giovane arrestato è stato condotto al carcere della Dozza.