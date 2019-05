Incendio in casa in via Beroaldo, intossicata una donna

Piccolo incendio in abitazione questa notte a Bologna. Una donna di 51 anni è stata soccorsa dai Vigili del fuoco in via Beroaldo. La chiamata è arrivata alle 23:30, quando una vicina ha sentito un pungente odore di bruciato e del fumo salire da uno degli appartamenti sottostanti nella palazzina.

Le squadre dei pompieri arrivate sul posto assieme alla Polizia hanno fatto irruzione nell'abitazione, trovando la donna leggermente intossicata ma cosciente. Le fiamme circoscritte intorno ad alcune suppellettili, sono state estinte con facilità, mentre la 51enne è stata soccorsa dai sanitari del 118. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite in modo accidentale, da una sigaretta.