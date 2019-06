Furto al centro medico: rubate apparecchiature per 12mila euro

La Polizia indaga per risalire ai responsabili di un furto al Centro Medico Specialistico Bolognese, di via Lodovico Berti. Nella notte, forzando la saracinesca, i ladri si sono dapprima diretti verso la cassa che non conteneva molto contante, poi hanno asportato 3 apparecchiature odontoiatriche e altro materiale.

Il bottino è ingente, visto che il valore di ogni macchinario si aggira sui 4mila euro.