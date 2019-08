Lite con coltello per questioni di gelosia: moglie ferita, marito in arresto

Ferita con un coltello dal marito per questioni di gelosia. Così sarebbe degenerata una lite familiare scoppiata verso la mezzanotte odierna in via Bertini.

Da quanto si apprende, una 41enne moldava ha chiesto l'intervento della polizia, riferendo di essere stata accoltellata dal marito. Velocemente una volante è giunta sul posto, dove ha trovato la donna, che in effetti presentava una ferita, di striscio, a una mano. La 41enne si trovava in compagnia di un amico, che a suo dire sarebbe stato il casus belli della furibonda litigata con il marito, un 49enne serbo. L'uomo, infatti, si sarebbe ingelosito nel vederla tornare a casa con un altro. E' così, sceso in strada, si sarebbe avventato sul malcapitato, malmenandolo fino a metterlo in fuga. Poi rincasato con la moglie, si sarebbe sfogato anche su di lei: scoppiata una accesa lite, l'uomo ha afferrato un coltello ferendo così la consorte.

A quanto pare non sarebbe stata una aggressione isolata. Secondo la donna, infatti, gli episodi di violenza si sarebbero ripetuti negli ultimi mesi. Per il 49enne è così scattato l'arresto per maltrattamenti e lesioni aggravate .