FOTONOTIZIA| Via della Beverara: bombola abbandonata vicino ai cassonetti

A segnalarlo a Bologna Today p stato un lettore che oggi ha trovato (e fotografato) una bombola di gas abbandonata vicino ai cassonetti dell'immondizia di via della Beverara, nel quartiere Navile.

Oltre al divieto di abbandonare i rifiuti a terra, i contenitori, come le bombole GPL che una volta esaurite non sono generalmente pericolose, devono essere smaltite seguendo una precisa procedura, come conferma Hera.

Non è possibile conferire al Centro di Raccolta Rifiuti, isola o stazione ecologica, alcun tipo di bombola. L'iter corretto è restituirla al venditore.

Nel caso di bombole abbandonate, si può chiamare un distributore di gas tecnici.