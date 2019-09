Cantiere in via Beverara, spuntano due bombe belliche

Genio dell'Esercito e carabinieri di Bologna sono al lavoro da questa mattina per l'isolamento di due ordigni bellici, trovati durante i lavori di ampliamento della sede Crif di via della Beverara. Al momento le due bombe, probabilmente risalenti alla seconda guerra mondiale, sono in corso di messa in sicurezza, ma non sono segnalati pericoli di sorta: gli edifici attigui non sono stati evacuati e le strade non sono state chiuse. L'oprazione è coordinata in concorso con la prefettura e il comando delle forze operativa Nord di Padova.