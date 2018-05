Borgo Panigale: 18enne aggredita da due uomini

Ha raccontato di essere stata aggredita da due uomini in via Biancolelli, a Borgo Panigale. Ieri sera intorno alle 19, non si sa se a scopo di rapina o sessuale, una 18enne sarebbe stata assalita da due stranieri, ma è riuscita a divincolarsi e a scappare, riportando qualche contusione.

Una conoscente della vittima lo aveva riferito sul Facebbok, invitando chi avesse visto a denunciare l'accaduto e dare la propria testimonianza. Sull'episodio indagano i Carabinieri. La 18enne è stata portata al pronto Soccorso.