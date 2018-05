Cade topo in testa mentre la maestra fa lezione, derattizzazione scuola in corso

Un topo è caduto addosso a una maestra delle scuole elementari Mazzini, zona Borgo Panigale. E' successo l'altro giorno: il roditore, secondo le descrizioni di dimensioni modeste, sarebbe scivolato da alcune condutture aeree situate nel soffitto dell'aula dove in quel momento era in corso la lezione alla II C.

Il topo è poi balzato sulla finestra, guadagnandosi la fuga. L'insegnante non avrebbe perso la calma, e anche i bambini si sarebbero mostrati più divertiti che disgustati. Non è così per i genitori degli alunni, che hanno preso a telefonare imbufaliti la dirigente scolastica della scuola. Nel polo, che conta anche la vicina presenza delle medie Volta, il problema è noto da tempo, e una operazione di disinfestazione è in corso con tecnici specializzati dedicati alla derattizzazione.