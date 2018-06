Fermato con cocaina e contanti: pusher in manette

Un 28enne è stato arrestato all'angolo tra PIaza VErdi e via de' Bibiena, al termine di un controllo della Polizia. E' successo intorno alle 15: gli agenti hanno notato l'individuo, un volto conosciuto con precedenti per spaccio, gettare qualcosa a terra alla vista delle divise. Raggiunto poco dopo l'uomo, cittadino marocchino, è stato trovato in possesso di una modica somma di contante e un paio di dosi di cocaina mentre per terra giaceva un frammento di hashish. Il soggetto è stato poi ammanettato e portato in Questura.