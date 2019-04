Bivacchi e paura amianto nell'ex fabbrica, Aitini: "Chiesto intervento alla Questura"

L'assessore Alberto Aitini tine a fare alcune precisazioni sullo stato di un edificio dismesso al civico 14 di via Bignardi, al Navile. Si tratta di una ex fabbrica abbandonata da tempo e additata per essere a rischio amianto nonchè soggetta a continui accampamenti abusivi: ne avevamo parlato nel 2016 dopo una prima segnalazione e poi di recente, quando da un gruppo di residenti nella zona è nata l'idea di una raccolta firme per cercare risolvere definitivamente il problema.

L'assessore Alberto Aitini -che ha anche le deleghe per sicurezza urbana integrata - ha tenuto a specificare che «Il Comune è intervenuto più volte, l'ultima non più tardi di due settimane fa, ripulendo l'area esterna e chiedendo alla Questura, essendo area privata, di intervenire».

Solo le forze dell'ordine, a quanto rierisce l'Assessore, possono fare in modo che la proprietà metta in sicurezza questo luogo, spesso occupato da persone senza dimora e visto da alcuni residenti anche con il sospetto che possa ospitare materiali dannosi per la salute di chi vive lì attorno.

Ecco come era lo stabile nel 2016:

Lo stabile nel 2019: