Via Boldrini: 40 grammi di droga e anfetamine, due nei guai

Nel corso dei controlli in zona stazione messi in atto dai Carabinieri e dai militari dell'Esercito, questa notte due uomini sono stati denunciati per spaccio.

Si tratta di un 33enne reggiano e di un 32 mirandolese fermati nel corso di un controllo stradale in via Boldrini. Addosso ai due e all'interno dell'automobile sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana, 10 di hashish e 2 grammi di anfetamine. Sono stati entrambi denunciati per spaccio.

Sempre in via Boldrini, sabato pomeriggio i militari avevano arrestato un 22enne, trovato con più di 60 grammi di marijuana e quasi 200 euro in contanti.