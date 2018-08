Via Boldrini: sesso sulla panchina del parco, due nei guai

Sono stati arrestati e devono rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico, aggravato dalla presenza di minori, una romana di 35 anni e un vicentino di 42.

Ieri sera alle 20 circa una cittadina che si trovava all'interno dei Giardini Fava di via Boldrini, con il suo cane, ha visto la donna completamente nuda e l'uomo fare sesso su una panchina dell'area verde, dove alcuni bambini stavano giocando, così ha chiamato il 113.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno fatto scattare le manette. Entrambi senza fissa dimora, sono volti noti alle forze dell'ordine: il vicentino, pluripregiudicato, è stato condannato per rapina e oltraggio a pubblico ufficiale, e ha a suo carico precedenti di polizia per furti e truffe. La donna, che ieri sera ha ammesso di aver assunto cocaina, era stata denunciata domenica per un furto in un camper e ha precedenti per atti osceni, resistenza, danneggiamento e reati connessi alla droga. Il processo per direttissima è previsto per oggi.