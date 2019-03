Denuncia rapina, ma è tutto falso: dipendente negozio nei guai

Un cittadino filippino di 35 anni è stato denunciato stamane dalla Polizia per simulazione di reato e appropriazione indebita. E' l'epilogo di una vicenda che in un primo momento aveva assunto i contorni di una rapina ai danni di un negozio di via Boldrini.

L'uomo infatti ha contattato il 113 dicendo di essere stato avvicinato stamane all'orario di apertura dentro al suo negozio, da uno sconosciuto, che poi lo avrebbe minacciato per poi farsi consegnare circa mille euro di denaro dalle casse e fuggire.

La versione dell'uomo non ha però convinto gli agenti, che dopo un approfondito controllo sulla sua versione hanno incalzato lo stesso 35enne, che alla fine è crollato. Sarebbe stato lui a prendere il denaro, per coprire debiti di gioco e familiari, inscenando poi una rapina per giustificare l'ammanco della somma dalle casse del negozio dove era impiegato.