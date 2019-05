Via Boldrini: dopo gli appostamenti, preso con un etto di cocaina

Un etto di cocaina, bilancino e bustine per il confezionamento, oltre a 180 euro in contanti. E' quanto aveva al seguito un cittadino marocchino 31enne arrestato lunedì sera in via Boldrini.

Dopo diverse segnalazioni sulle attività di spaccio nella via, gli agenti della IV sezione della Squadra Mobile hanno messo in atto una serie di osservazioni e lunedì sera, dopo un appostamento, hanno bloccato l'uomo, irregolare sul territorio italiano e con numerosi precedenti. E' stato processato per direttissima e dovrà scontare 2 anni e 8 mesi, oltre al pagamento di 12mila euro di multa.

Le manette per spaccio sono scattate anche per un cittadini gambiano di 19 anni, regolare sul territorio italiano. Gli agenti delle volanti lo hanno controllato ieri alle 13 in via Maroncelli, dove non sarebbe dovuto essere, visto l'obbligo di firma e di dimora a San Giovanni in Persiceto per i suoi precedenti specifici. In tasca aveva 10 grammi di hashish. Poco distante, alle 13.30 un cittadino tunisino di 21 anni è stato trovato in possesso di 22 grammi di hashish e denunciato.