Quattro rapine con coltello in quattro ore: arrestato 36enne

Dalle 16 alle 20 di ieri pomeriggio, tra i quartieri San Donato e Navile, H.M., cittadino pachistano di 36 anni, ha messo a segno una rapina e ne ha tentate tre, fino a quando è stato rintracciato dai Carabinieri del radiomobile.

In via Barontini, ha avvicinato a un operaio bolognese di 45 anni che stava salnedo a bordo dell'auto parcheggiata nel suo garage, gli ha puntato il coltello e si è fatto consegnare 75 euro. Poco più tardi ha minacciato un pensionato bolognese di 67 anni, che è riuscito a divincolarsi e a rifugiarsi in un bar di via Calzolari.

Ci ha riprovato con una napoletana 48enne, residente in città: in via Cencetti le ha puntato il coltello attraverso il finestrino dell'auto, ma lei ha ingranato la marcia ed è partita. L'ultima vittima in via Franco Bolognese è stata una studentessa di 25 anni, che però è riuscita a fuggire: un passante che aveva assistito alla scena ha chiamato il 112 e una pattuglia in servizio di controllo nella zona si è messa sulle tracce del rapinatore, individuandolo dopo qualche minuto e ammanettandolo.

Il "rapinatore seriale" 36enne, senza fissa dimora, ma regolare sul territorio italiano, aveva ancora in tasca il coltello: ha a suo carico precedenti per reati contro il patrimonio ed è stato rinchiuso alla Dozza, dovrà rispondere di rapina aggravata e continuata.