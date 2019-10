Cade in bagno e si fa male, soccorso e salvato dopo oltre 12 ore

E' stato soccorso alla fine dai carabinieri, ma è rimasto nella stessa posizione per oltre 12 ore. Brutta disavventura per un signore nato nel '22 ieri a Borgo Panigale. Dalla sua abitazione di via Bombelli infatti l'anziano è stato portato via in ambulanza. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno percepito i lamenti dell'uomo tra il frastuono della televisione, tenuta ad alto volume, nel suo alloggio.

Più volte i residenti hanno tentato invano di cercare risposta davanti all'uscio di casa, finendo poi per chiamare i carabinieri. Alla fine i militari hanno dovuto sfondare la porta dell'abitazione: il 97enne era in bagno, caduto e impossibilitato a muoversi, ma cosciente. Arrivati anche i sanitari, l'anziano è stato caricato e portato in ospedale, ferito ma non in condizioni gravi. Ai militari l'uomo ha raccontato che l'incidente in bagno è occorso in tarda mattinata, a oltre 12 ore dall'intervento di soccorso.