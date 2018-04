Via Bordoni: spacciavano in strada: un 'carnet' di quattro tipi diversi di droga

Due uomini, C.D. e B.S. di 42 e 43 anni sono stati arrestati l'altro giorno dai Carabinieri di Bologna Bertalia, all'esito di un controllo in via Bordoni. I due, entrambi cittadini italiani, sono stati individuati al termine di alcuni appostamenti mirati. Scattato iul controllo, dalla perquisizione anche domiciliare è risultata una certa varietà di stupefacenti: in tutto sono stati sequestrati 90 grammi di hashish, 50 di cocaina, 25 di marijuana e anche 5 grammi di Mdma, principio attivo dell'Ecstasy. Dopo il controllo i due, incensurati, sono stati ammanettati e portati in caserma.