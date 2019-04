Murri: razzia notturna nelle auto e nei garage, arrestato 25enne

Prima di essere arrestato dalla Polizia ha "visitato" due parcheggi condominiali e due garage, tra via Borghi Mamo e via Siepelunga. A notare l'uomo che, dopo aver scavalcato la recinzione, si aggirava tra le auto con in mano una torcia e un "palanchino" è stata una residente che poco dopo mezzanotte a chiamato il 113.

Le volanti hanno così chiuso tutte le vie di fuga e lo hanno sorpreso all'uscita da un garage. Si tratta di un cittadino italiano con diversi precedenti specifici, nato a Reggio Emilia, di 25 anni che aveva fatto razzia di occhiali da sole, ben 7, e forzato due garage, scassinandone due. La perquisizione è stata estesa all'abitazione, dove sono stati trovati alcuni navigatori satellitari, un iPad e una bicicletta. E' finito in manette, il processo per direttissima è previsto per oggi, 8 aprile.

Nei giorni scorsi, in via Fontanesi, un 25enne aveva spaccato i finestrini di 7 auto con un frangivetro.