Perquisizione in via Borgo di San Pietro: in casa 2mila euro e mezz'etto di eroina, tre in arresto

I controlli straordinari della zona del Parco della Montagnola e delle vie adiacenti, anche ieri hanno dato risultati. Alle 20 un pattuglia dei Carabinieri della Stazione Bologna Centro ha individuato un pusher mentre vendeva droga in via Irnerio. Una volta controllato l'acquirente, i militari hanno seguito lo spacciatore in via del Borgo di San Pietro, sino a un'abitazione, dove hanno identificato tre cittadini tunisini di 30, 25 e 20 anni.

Mezz'etto di eroina nel cassetto

E' scattata la perquisizione e, oltre a bilancini, arnesi da taglio e 2mila euro, in un cassetto sono stati rinvenuti 50 grammi di eroina e 10 di marijuana. Sono stati tutti arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Mentre i più giovani avevano qualche piccolo precedente, il 30enne era noto per "esercitare" regolarmente l'attività di spaccio.