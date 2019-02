Aggressione in strada: lite tra gruppo e portapizze, 26enne in ospedale

Una lite, causata da un diverbio per avere strada libera, sarebbe all'origine dell'aggressione ai danni di un 26enne di origini calabresi, rimasto leggermente ferito dopo una colluttazione con tre ragazzi, in via Borgo di San Pietro.

Intorno alle 22:30 la Polizia è infatti stata chiamata per sedare il diverbio. I quattro avrebbero cominciato a discutere perché il 26enne, in quel momento impegnato nella consegna delle pizze in bicicletta, avrebbe trovato la strada sbarrata dal gruppo in strada, ed è caduto dopo aver chiesto inutilmente la precedenza, finendo per terra assieme al cibo da consegnare. Ne è nata una lite, nella quale il ragazzo ha avuto la peggio: il 26enne poi finito su uno scooter, che è caduto a sua volta, il parabrezza danneggiato.

Alla fine degli accertamenti degli agenti, sono stati denunciati per danneggiamento e percosse tre giovani di 30, 34 e 37 anni, tutti cittadini italiani e tutti incensurati. Quanto alla vittima dell'aggressione, il 26enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore in condizioni di lieve entità.