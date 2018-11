Zanardi: a fuoco impianto fotovoltaico, danni ingenti allo stabile

Un incendio alle 8.30 di questa mattina ha interessato il locale in cui era si trovava la centralina/inverter dell’impianto fotovoltaico di uno stabile in via delle Borre, in zona Zanardi.

Sul coperto dell’unità immobiliare disposta su 2 livelli, al momento non abitata, sono stati installatti dei pannelli fotovoltaici e il rogo ha causato notevoli danni agli impianti e danni da calore e da fumo prevalentemente all’interno dei locali.

I vigili del fuoco intervenuti hanno spento l’incendio con le lance ad acqua e gli estintori in dotazione degli automezzi, impedendo così il coinvolgimento di altre parti dell’edificio.



Per consentire l’intervento in sicurezza, evitando rischi di folgorazione per il personale intervenuto, oltre al distacco dell’alimentazione dalla rete, si è provveduto a troncare con pinze isolanti i cavi di adduzione dell’energia elettrica provenienti dai pannelli fotovoltaici, sempre in produzione durante le ore diurne. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

