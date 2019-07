Lite in condominio, gli agenti trovano mini-piantagione di marijuana in terrazzo

Erano stati chiamati per una lite in un appartamento, ma alla fine hanno scoperto una mini piantagione di marijuana. Scoperta insolita per la Polizia, che ieri sera in via delle Borre, zona Pescarola, ha arrestato un 25enne bolognese per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di droga.

A chiamare la volante è stata la sorella dell'arrestato, in lite con la madre. La ragazza, minorenne, ha avvertito gli agenti che la madre la stava tenendo fuori di casa. Una volta arrivati però la lite era rientrata e la giovanissima di nuovo in casa con la famiglia. Le attenzione degli agenti però sono state dirottate da un pregnante odore di marijuana, proveniente da un terrazzino chiuso a chiave.

A detenere la chiave dello spazio appunto il 25enne, che è stato rintracciato e arrestato. In tutto gli agenti hanno sequestrato una ventina di piante, più altre in essiccazione, unitamente a due bilancini di precisione e a diversi barattoli con dentro semi e quattro etti di infiorescenze pronte per l'uso.Il giovane, D.C., era già stato arrestato per fatti simili, quando era ancora minorenne.