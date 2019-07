Schiamazzi e danni all'auto, nei guai quattro giovanissimi

Facevano confusione, ma quando si è affacciato ha visto uno di loro danneggiare uno specchietto di auto, rompendolo. E' finita con una denuncia per danneggiamento l'intervento della polizia questa notte, intorno alle due in via delle Borre, dove a essere controllato è stato un gruppo di quattro giovanissimi. Presto individuato l'autore del danneggiamento, un 18enne senza precedenti.

Il ragazzo, cittadino moldavo, era in compagnia di altri due amici e di una ragazza coetanei: tutti erano in evidente stato di ebbrezza, ma solo il 18enne ha colpito lo specchietto dell'auto. Un altro, in possesso di una modica quantità di stupefacente, è stato segnalato come consumatore. A chiamare la volante è stato un condomino di un palazzo che si affacciava sulla strada.