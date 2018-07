Rapinato in via San Felice: incontra il ladro e chiama la Polizia

Il 14 luglio scorso, mentre era in sella alla sua bici in via San Felice, uno scooter lo aveva affiancato e il centauro lo aveva minacciato e spaventato, tanto che per mandarlo via gli aveva consegnato 40 euro.

La vittima, un ferrarese di 19 anni, ieri sera alle 20 ha chiamato la Polizia: "Sono in via Bovi Campeggi, ho visto l'uomo che mi ha rapinato il 14 luglio". Sul posto si è portata la volante che ha identificato il ladro, un cittadino pachistano di 36 anni, e lo ha denunciato per rapina.