Rubano il portafoglio al tassista, ma dimenticano il telefono a bordo

Probabilmente la Polizia non impiegherà molto tempo a rintracciare un ragazzo di origini straniere e una ragazza italiana, ritenuti autori di un furto alquanto "goffo" questa notte.

La coppia è salita su un taxi ad Anzola dell'Emilia e ha chiesto di essere accompagnata a Bologna in via Breventani, in zona Andrea Costa. Come ha raccontato il tassista, arrivati a destinazione, i due giovani lo avrebbero distratto, poi la ragazza avrebbe portato via il portafoglio da un vano portaoggetti, i due hanno aperto le portiere e sono fuggiti senza pagare la corsa.

La fretta, si sa, è cattiva consigliera: infatti il tassista si è accorto che sul sedile posteriore avevano dimenticato uno smartphone con foto e selfie che li ritraggono insieme e ha consegnato il tutto alla Polizia.