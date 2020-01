Furto nella notte: ricco bottino dei ladri nell'azienda in fallimento

120mila euro di stampi in acciaio, rame, e diverse batterie per elevatori industriali. A tanto ammonta il bottino trafugato in via Brini da una azienda. Il furto è venuto a galla solo ieri quando intorno alle 14 del pomeriggio i proprietari dell'impresa hanno aperto il capannone per un sopralluogo.

L'azienda in questione infatti è in fallimento, e per questo motivo non è possibile risalire alla data esatta del furto, comunque in linea di massima risalente a non più di qualche giorno fa. Delle indagini si sta occupando ora la Polizia: non esistono telecamere interne, ma immagini utili possono venire dagli occhi elettronici presenti in zona.