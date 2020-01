Fuga di gas in Saragozza: chiusa al traffico via Brizio

Via Edoardo Brizio è chiusa per una fuga di gas. L'allarme è stato dato intorno alle 9 di stamane, dove diversi residenti hanno segnalato un forte odore provenire dalla strada. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area: i residenti al momento rimangono in casa, ma tutte le auto sono state fatte rimuovere e la strada è stata interdetta al traffico dalla polizia locale.

I rilievi condotti hanno localizzato la perdite in una tubazione sotterranea il manto stradale e per questo i tecnici Hera hanno effettuato uno scavo. L'intervento è ancora in corso e non si conoscono ancora tempi certi per il ripristino della situazione.