Trascinano la bici per la strada: passante sventa il furto

Li ha notati mentre trascinavano una bicicletta con ancora la catena attaccata sul davanti. E' finito con una doppia denuncia per furto aggravato l'episodio dell'altro giorno in via Broccaindosso, nel quale è stato determinante l'intervento di un passante.

L'uomo ha notato due ragazzi che stavano spingendo il mezzo lungo via Fondazza: alla richiesta di spiegazioni i due hanno risposto in maniera evasiva, per poi allontanarsi alla spicciolata. E' stata avvertita la polizia quindi, che ha rintracciato i due sulla scalinata della chiesa subito dopo Porta San Vitale.

Identificati e perquisiti i due sono poi stati riconosciuti e denunciati: si tratta di un bolognese di 35 anni e di un 44enne cittadino tunisino, entrambi con precedenti specifici in materia.