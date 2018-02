Barca: 'Sono amica di sua figlia', anziana derubata di 6mila euro

L'ha avvicinata dicendosi amica della figlia e di aver avuto il suo benestare per depositare i gioielli nella cassaforte durante la ristrutturazione della sua casa.

E' un altro raggiro ai danni di una 82enne andato a segno ieri in via Brodoloni in zona Barca. L'anziana poco prima di mezzogiorno è stata avvicinata da una donna che le ha detto di essere amica della figlia, chiamandola per nome, così ha carpito la sua fiducia, l'ha fatta salire in macchina e l'ha accompagnata a casa. Una volta entrate, ha messo in scena una serie di "manovre" ed è sparita. Solo allora la vittima si è accorta di essere stata derubata di 4mila euro in gioielli e 2mila in contanti, così ha chiamato il 113.