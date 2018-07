Aggredita dentro al condominio, anziana stordita e rapinata

Una donna di 83 anni è stata aggredita nel corridoio del condominio dove stava rincasando, per poi essere rapinata di circa un centinaio di euro. L'episodio è accaduto all'ora di pranzo di ieri in via Brodolini, zona Barca.

La signora non ha fornito una particolare descrizione del suo aggressore, poiché colta alle spalle quando era già dentro l'androne del palazzo dove abita. un uomo la avrebbe prima colpita violentemente per stordirla, per poi strapparle la borsa con dentro cellulare e quanto prelevato poco prima in banca. I vicini hanno poi dato l'allarme, e Polizia e 118 sono arrivati sul posto. Per l'83enne solo una ferita medicata sul posto. Si sta indagando per risalire all'identità dell'aggressore.