Via Buttieri: cede il tetto della Chiesa Santissima Trinità, evacuata abitazione

Parte del tetto della chiesa della Santissima Trinità in via De’ Buttieri (traversa di Via Santo Stefano) è crollata questa notte intorno alle 2.

Da quanto si apprende, a cedere sarebbe stata una trave del sottotetto. I danni sarebbero ingenti e si attende la valutazione della Soprintendenza. Le macerie sono cadute all'interno e alcuni blocchi di pietra sono finiti in strada. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che hanno evacuato un'abitazione adiacente per il pericolo di altri crolli.