Via Caduti Casteldebole: caos alla baracchina, due denunce

La Polizia ha denunciato ieri in via Caduti di Casteldebole un 41enne della provincia di Ancona e un 35enne della provincia di Venezia.

Alle 15 alcuni residenti hanno chiamato il 113 poiché un gruppetto di uomini stavano bevendo davanti a una baracchina ed erano particolarmente chiassosi. Quando hanno visto la volante hanno tentato di darsela a gambe, ma sono stati identificati. Tutti con precedenti alle spalle, uno di loro, 41enne della provincia di Ancona, era agli arresti domiciliari, quindi a quell'ora non sarebbe dovuto essere fuori casa, quindi è stato denunciato per evasione. Il veneto 35enne invece, che non ha visto di buon occhio il controllo, ha insultato e minacciato e spintonato gli agenti di Polizia, dando loro dei "mafiosi e dei comunisti". E' stato denunciato per oltraggio e resistenza.