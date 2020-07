Dà in escandescenze e rompe bottiglia contro il bar: ferita la barista

Polizia sabato sera in via Calabria, zona Savena, dove un 53enne cittadino marocchino è stato denunciato per lesioni, resistenza e getto pericoloso di cose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tutto è cominciato quando l'uomo, visibilmente in stato di alterazione dovuta all'alcool, ha cominciato a essere molesto. Inutili i tentativi della barista, cittadina cinese, di riportarlo a più miti consigli: l'uomo dopo aver scagliato una bottiglia contro le pareti del locale ha spintonato la stessa barista, facendola cadere a terra. Di qui la chiamata al 113.