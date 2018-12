Ubriaco e molesto, in tasca droga e oltre mille euro in contanti

Faceva confusione alle due di notte in via Calindri e qualcuno ha chiamato il 113 perchè la smettesse. All'arrivo degli agenti un uomo dall'atteggiamento davvero poco collaborativo ha fornito dapprima false generalità per poi farsi trovare addosso 8,59 grammi di hashish e 1,66 grammi di cocaina, oltre a ben 1.250 euro in contanti.

A intervenire il Commissariato San Francesco, che ha identificato l'uomo come un tunisino del '78 e lo ha denunciato per false generalità, per droga e anche per ubriachezza molesta.